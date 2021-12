China divulga livro branco sobre progresso democrático em Hong Kong

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China publicou na segunda-feira (20) o Livro Branco sobre o Progresso Democrático em Hong Kong sob o Quadro de “Um País, Dois Sistemas”.

Segundo o documento, durante a governança colonial britânica, Hong Kong não tinha democracia. Após voltar a assumir o exercício da soberania de Hong Kong, o governo chinês criou o sistema democrático da Região Administrativa Especial de Hong Kong sob a orientação do princípio de “Um País, Dois Sistemas”. São amplamente reconhecidos o esforço e a determinação do Partido Comunista da China (PCCh) e do governo chinês para desenvolver a democracia em Hong Kong.

No entanto, o documento indica que, nos últimos anos, as forças anti-China desafiaram o princípio de “Um País, Dois Sistemas”, destruíram a ordem, estabilidade e prosperidade locais, além de prejudicar a segurança nacional. Os fatos demonstram que as forças anti-China que perturbam Hong Kong e seus bastidores no exterior são os principais culpados por atrapalharem o desenvolvimento da democracia na região.

Perante a situação, o PCCh e o governo chinês tomaram oportunamente importantes decisões para garantir a segurança nacional, o aperfeiçoamento do sistema eleitoral de Hong Kong e a estabilidade e prosperidade de longo prazo na região.

O documento enfatiza que a prática de “Um País, Dois Sistemas” em Hong Kong obteve grande sucesso, mostrando forte vitalidade e resiliência, por isso, a China tem a confiança de administrar bem tanto a parte continental, com o sistema socialista, como Hong Kong, onde se aplica o capitalismo.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

