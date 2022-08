China divulga relatório sobre crimes dos EUA de violação de direitos humanos no Oriente Médio

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - A Sociedade Chinesa para Estudos sobre os Direitos Humanos divulgou nesta terça-feira (9) o relatório “EUA cometem crimes severos de violação aos direitos humanos no Oriente Médio e em outros lugares”.

O documento apresenta as condutas nocivas norte-americanas na região, incluindo crimes de guerra, danos às populações, detenção arbitrária, abuso de tortura, abuso na prisão e aplicação arbitrária de sanções unilaterais, ações que impõem violações sistemáticas aos direitos humanos e causam impactos profundos e duradouros.

O relatório aponta que os EUA lançaram guerras, massacraram civis e prejudicaram os direitos de vida e de existência. Desde sua fundação, os EUA não se envolveram em guerras em um período menor que 20 anos, motivo pelo qual são considerados um “império de guerra”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde 2001, as guerras e operações militares efetuadas pelos EUA abrangeram cerca de 40% dos países no globo. Mais de 174 mil pessoas morreram diretamente na Guerra do Afeganistão, incluindo mais de 47 mil civis. Entre 2003 e 2021, aproximadamente 209 mil civis iraquianos morreram devido a guerras e conflitos violentos e 9,2 milhões de iraquianos se tornaram refugiados ou foram forçados a deixar a terra natal. Além disso, as intervenções militares norte-americanas comprometeram a vida de pelo menos 350 mil pessoas na Síria, além de desabrigar mais de 12 milhões de pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os EUA também pressionaram arbitrariamente países e organizações que não os obedeceram em regiões como o Oriente Médio e divulgaram forçadamente os valores norte-americanos para garantir a ordem econômica e a de segurança, que são orientadas pelo próprio país. O objetivo real é salvaguardar sua hegemonia nas áreas militar, econômica e ideológica. As ações prejudicaram gravemente a soberania dos países relacionados e os direitos das pessoas locais ao desenvolvimento e à saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo estadunidense também ignorou a disseminação da pandemia de Covid-19 para realizar sanções unilaterais ao Irã e à Síria e estes países enfrentaram muitas dificuldades para receber materiais necessários no combate à pandemia.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.