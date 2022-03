China diz aos EUA que sanções agravam conflito na Ucrânia

Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi teve uma conversa por telefone neste sábado (5) com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - A China se opõe a qualquer ação que não contribua para resolver a situação na Ucrânia, e que leve ao seu agravamento, disse Wang Yi.

"A China rejeita todas as ações que não favorecem o avanço de uma solução diplomática, mas colocam lenha na fogueira e levam a uma escalada da situação", afirmou o ministro das Relações Exteriores da China.

Ele insistiu que a crise ucraniana só pode ser resolvida através do diálogo e da negociação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Pedimos aos Estados Unidos, OTAN [Organização do Tratado Atlântico Norte], União Europeia e Rússia que se engajem no diálogo em pé de igualdade e abordem as contradições e problemas que se acumulam há muitos anos", disse o diplomata.

Ao mesmo tempo, ele pediu uma séria consideração do impacto negativo da expansão da OTAN para o leste no contexto de segurança da Rússia.

Wang Yi também pediu a construção de um mecanismo de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável, de acordo com o princípio da indivisibilidade da segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na madrugada de 24 de fevereiro o lançamento de uma "operação militar especial" na Ucrânia, alegando que as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, anteriormente reconhecidas por Moscou como estados soberanos, precisam de ajuda contra o "genocídio" de Kiev. .

Um dos objetivos fundamentais desta operação, segundo Putin, é "a desmilitarização e desnazificação" da Ucrânia.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, os ataques militares não são dirigidos contra instalações civis, mas buscam desativar a infraestrutura de guerra. Muitos países condenaram veementemente a intervenção da Rússia na Ucrânia e ativaram várias baterias de sanções individuais e setoriais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: