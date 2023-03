China diz estar pronta para tomar todas as medidas necessárias para se reunificar com Taiwan

A reunificação com Taiwan é uma questão de princípios para a China edit

Sputnik - Pequim fará todos os esforços para a reunificação pacífica com Taiwan e está pronta para tomar as medidas necessárias, não se devendo subestimar a China, declarou nesta terça-feira (7) na conferência de imprensa anual o ministro das Relações Exteriores chinês, Qin Gang.

"Continuaremos a empregar nossos melhores esforços com toda a sinceridade para alcançar a reunificação pacífica da pátria, enquanto mantemos aberta a possibilidade de tomar as medidas necessárias", disse o chanceler da China.

Ele ressaltou que "ninguém deve subestimar a firme determinação, vontade inabalável e a capacidade considerável do governo e do povo chinês de proteger a soberania do Estado e a integridade territorial".

O chanceler também questionou por que, ao pedirem para China não fornecer armas à Rússia, os Estados Unidos há muito tempo armam Taiwan em violação do comunicado bilateral de 17 de agosto de 1982. De acordo com este documento, os EUA comprometeram-se a não exceder a quantidade ou a qualidade dos carregamentos de armas para a ilha, bem como anunciando sua intenção de reduzir gradualmente esses carregamentos.

Pequim, observou Qin Gang, não é parte do conflito na Ucrânia e não fornece armas para nenhum dos lados.

