China diz que a chave para a democracia está em saber se as pessoas são realmente donas do país

247 - Ao apresentar uma declaração conjunta em nome de um grupo de países na 49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o representante permanente da China no escritório da ONU em Genebra, Chen Xu, disse que a democracia e os direitos humanos são uma busca comum da humanidade, e a diversidade é um característica fundamental da sociedade humana e que países com diferentes histórias, culturas e condições nacionais podem escolher diferentes formas de democracia, informa a Xinhua.

"A chave para a democracia em um país está em saber se seu povo é realmente mestre de seu país e se os problemas que seu povo enfrenta são resolvidos", disse ele.

O embaixador chinês destacou que a promoção e a proteção da democracia e dos direitos humanos é um empreendimento comum da comunidade internacional e não deve ser usado como instrumento de pressão sobre outros países.

Qualquer país que abuse dos valores democráticos e interfira nos assuntos internos de estados soberanos sob o pretexto de proteger a democracia e os direitos humanos, que tente impor o seu sistema político e modelo de democracia a outros é o oposto da democracia, acrescentou.

Chen enfatizou que a democratização das relações internacionais representa a tendência dos tempos, pedindo aos Estados que defendam o verdadeiro espírito democrático, pratiquem o multilateralismo, aprimorem as consultas e a cooperação, promovam a paz e o desenvolvimento, promovam e protejam melhor os direitos humanos e trabalhem juntos para lidar com as desafios e criar um futuro melhor.

