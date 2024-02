China diz que ao apostar nos EUA e em armamento, Taiwan pode criar risco militar na região

Apoie o 247

Sputnik - As tentativas do governo de Taiwan de obter independência com a ajuda dos EUA e armas criarão um risco militar no estreito de Taiwan, declarou a porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Zhu Fenglian.

Anteriormente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos havia aprovado uma possível venda de equipamentos de comunicação para Taiwan no valor de US$ 75 milhões (R$ 370 milhões).

"Nós nos opomos fortemente às vendas de armas dos EUA a Taiwan, essa posição é consistente e clara", disse Zhu Fenglian em uma coletiva de imprensa.

Ele observou que a China apela aos EUA que respeitem o princípio de Uma Só China e os três comunicados conjuntos sino-americanos, bem como que cessem as vendas de armas a Taiwan.

"Tentativas do governo do Partido Democrático Progressista de Taiwan de alcançar a independência, confiando nos EUA e por meio de armas, só podem levar a risco militar na região do estreito de Taiwan, colocando os compatriotas de Taiwan em uma situação perigosa", ressaltou ela.

