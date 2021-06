China diz que é preciso parar a conspiração da independência de Taiwan

Rádio Internacional da China - Recentemente três senadores estadunidenses realizaram uma visita relâmpago a Taiwan e se comprometeram a fornecer à ilha vacinas contra a Covid-19. Posteriormente, outros dois senadores publicaram um comunicado dizendo que será realizada uma audiência para debater “o reforço das relações EUA-Taiwan” e fornecer mais vacinas aos militares de Taiwan.

Será que a intenção dos senadores estadunidenses é ajudar Taiwan no combate à pandemia? A fim de aproveitar bem Taiwan, como uma ferramenta política de Washington, os EUA se comprometeram repetidamente com o fornecimento de vacinas à ilha, com o objetivo real de reprimir a China em uma nova rodada de conspirações. Na verdade, Washington disse que somente fornecerá 750 mil doses, quantidade muito pequena para a população de 23 milhões de Taiwan.

No momento crítico do combate à pandemia em Taiwan, os políticos de Washington deliberadamente continuam provocando as relações dos dois lados do Estreito de Taiwan, politizando a vacina e sacrificando o bem-estar do povo de Taiwan. A recente visita de três senadores a Taiwan é uma prova disso. Infelizmente as autoridades de Taiwan difamaram a bondade do fornecimento de vacinas pela parte continental, perdendo consecutivamente boas oportunidades de controle de disseminação da pandemia.

A questão de Taiwan é um interesse fundamental da China, além de ser a questão mais importante e mais sensível para as relações China-EUA. Pequim não permitirá o rompimento desta linha vermelha por qualquer pessoa ou parte. Washington deve pôr fim imediatamente a todas as comunicações e intercâmbios oficiais e militares com Taiwan, assim como não transmitir mais sinais errados aos separatistas. Se alguém quiser arriscar tentar separar Taiwan da China, a parte chinesa atacará de forma resoluta a todo custo. Washington deve ter plena consciência sobre esta atitude de Pequim.

