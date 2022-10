China diz que está disposta a contribuir nos esforços por “desescalada” do conflito na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Mao Ning declarou durante entrevista coletiva nesta terça-feira (11), que os acontecimentos em curso na Ucrânia são "preocupantes" e que o governo chinês "apela às partes relevantes para que encontrem formas adequadas de abordar as diferenças através do diálogo e da consulta".

Ela agregou que "a China está pronta para trabalhar com a comunidade internacional e continuar a desempenhar um papel construtivo nos esforços de desescalada".

