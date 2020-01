China diz que está muito preocupada com a situação no Oriente Médio

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse na segunda-feira que a China está “muito preocupada” com a situação no Oriente Médio e irá continuar a manter uma postura objetiva e construtiva em prol da manutenção da paz e segurança na região edit

247 - Ao se pronunciar em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6) sobre a atual crise no Oriente Médio, o porta-voz da Chancelaria chinesa, Geng Shuang, afirmou que a deterioração da situação na região é um cenário que ninguém deseja. ninguém deseja testemunhar.

Assegurar a paz e a estabilidade, segundo ele, é “vital para o mundo”, acrescentou o porta-voz da Diplomacia chinesa.

“A política de imposição pela via da força é impopular e insustentável”. Geng Shuang afirma que as recentes atividades militares dos EUA violam as normas básicas das relações internacionais e exacerbam as tensões e turbulência na situação regional. “A China sempre se opôs ao uso da força nas relações internacionais. Recorrer a meios militares e a pressão extrema são fúteis”, prosseguiu.

O porta-voz disse que a China apela a todas as partes para agirem em conformidade com os princípios da Carta da ONU e pelas normas básicas das relações internacionais. A soberania e integridade territorial de todos os países devem ser respeitadas, e a paz e estabilidade na região do Oriente Médio devem ser mantidas, informa o Diário do Povo.

Geng instou os EUA a não recorrer à força, pedindo contenção, de modo a evitar a escalada da situação, e o retorno ao diálogo e à consulta logo que possível.

“A China irá continuar mantendo uma posição objetiva e justa e desempenhar um papel construtivo na manutenção da paz e segurança na região do Oriente Médio”, concluiu.