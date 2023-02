China diz que está pronta para ajudar a encontrar solução política para o conflito na Ucrânia

Wang Yi, chefe do escritório da Comissão de Relações Exteriores do Partido Comunista da China, enfatizou que o país mantém uma posição objetiva e justa sobre a questão ucraniana edit

TASS - A China está pronta para unir forças com a comunidade internacional para promover uma solução política para a crise na Ucrânia, disse Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China em conversa com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris na quarta-feira (15).

"A China está pronta para cooperar com a comunidade internacional, incluindo a França, para promover um caminho de solução política [para o conflito] e chegar a um cessar-fogo o mais rápido possível", disse Wang Yi, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado..

Ele também disse que a China atribui importância ao papel da França como um grande país independente nos esforços para resolver a crise.

Wang Yi disse que a China adotou uma atitude objetiva e imparcial na questão ucraniana e sempre se comprometeu a promover negociações de paz.

O Ministério das Relações Exteriores da China informou anteriormente que Wang Yi deveria visitar a França, Itália, Hungria e Rússia de 14 a 22 de fevereiro. Ele também está programado para participar da Conferência de Segurança de Munique, que acontecerá de 17 a 19 de fevereiro.

