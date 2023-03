China diz que EUA invadiram suas águas territoriais

Apoie o 247

247 - O Exército de Libertação Popular da China disse nesta quinta-feira (23) que monitorou e afastou um contratorpedeiro dos Estados Unidos que entrou ilegalmente nas águas ao redor das Ilhas Paracel, no Mar da China Meridional.



Em um comunicado, os militares disseram que o destróier de mísseis guiados USS Milius invadiu as águas territoriais da China, minando a paz e a estabilidade na movimentada hidrovia.



"As forças do teatro manterão um estado de alerta elevado em todos os momentos e tomarão todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente a soberania nacional, a segurança, a paz e a estabilidade no Mar da China Meridional", disse Tian Junli, porta-voz do Comando de Teatro do Sul da China.



A Marinha dos EUA contestou na quinta-feira a declaração militar chinesa, dizendo que o contratorpedeiro está conduzindo "operações de rotina" no Mar da China Meridional e não foi expulso.



“Os Estados Unidos continuarão a voar, navegar e operar onde quer que a lei internacional permita”, disse um comunicado da 7ª Frota da Marinha dos EUA.



A tensão entre os EUA e a China vem crescendo na região.



Os EUA têm consolidado alianças na Ásia-Pacífico e irão construir quatro novas bases militares nas Filipinas, conforme anunciou o presidente filipino, Ferdinand Marcos, na quarta-feira (22).

Isso vem no contexto das provocações de Washington em Taiwan. Embora os EUA tenham mantido por muito tempo uma política de "ambiguidade estratégica" em relação a Taipé, o presidente Joe Biden rompeu com essa abordagem, afirmando explicitamente que as forças dos EUA viriam em defesa de Taiwan no caso de um ataque chinês. (Com Reuters e Sputnik).

