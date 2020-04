China diz que EUA usam OMS como bode expiatório para encobrir suas falhas no combate ao coronavírus

247 - Um editorial do diário Global Times considerou que com os ataques à OMS e as ameaças de deixá-la sem fundos, o presidente norte-americano, Donald Trump, pretende desviar a atenção dos problemas surgidos em seu país por ter ignorado as advertências sobre a seriedade do tema.

Sob as recomendações da OMS, afirma o jornal, muitos governos enfrentam a pandemia com melhores resultados, enquanto que nos Estados Unidos a situação é caótica.

O jornal recordou os contínuos alertas emitidos pelo órgão da ONU desde janeiro, incluindo a declaração de emergência internacional, ignorados por Washington.

"O governo estadunidense não fez nada para supervisionar e prevenir a expansão do coronavírus, nem se preparou para combater a epidemia (...) Ignorou e fez ouvidos surdos aos riscos até que seu país começou a pagar o preço", indicou.

O Global Times repudiou as críticas à OMS por apoiar medidas da China, como a quarentena na cidade de Wuhan, e as considerou carregadas de sentimentos ideológicos.

"Washington deve parar com os jogos políticos hipócritas. Não ajudam a combater o coronavírus. Só reduzindo as perdas do povo, os políticos norte-americanos poderão reverter os danos políticos", destacou.

Informações da Prensa Latina.



