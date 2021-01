China diz que invasão do Capitólio mostra colapso do sistema político dos EUA

O jornal chinês Global Times, veículo de informação e análise que reflete as posições do país, diz que a invasão do Capitólio por uma multidão trumpista representa um colapso do sistema político dos EUA edit

247 - “Os apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio dos EUA na quarta-feira (6), na tentativa de impedir que Joe Biden fosse certificado o vencedor. Embora a situação tenha sido rapidamente controlada, os políticos e a opinião pública condenaram os distúrbios, e o Congresso oficialmente certificou a vitória de Biden depois”, diz o editorial do Global Times, acrescentando que as implicações de longo alcance do incidente podem não ser controláveis.

“Obviamente, o incidente não pode ser visto simplesmente como uma farsa incitada por Trump com sua influência pessoal após perder a eleição. Nem podemos concluir facilmente que a vitória de Biden é uma correção de erro bem-sucedida ou que o caos causado pela eleição terminará em duas semanas”.

“A multidão sem precedentes no Capitólio, um símbolo do sistema americano, é o resultado da severa divisão da sociedade americana e do fracasso do país em controlar tal divisão”.

“Embora seja inaceitável invadir o Capitólio, que é um consenso na política e na opinião pública dos Estados Unidos, o desgaste nos Estados Unidos é muito profundo. O referido entendimento está longe de ser suficiente para aliviar as emoções dos derrotados e de seus apoiadores. Pelo contrário, o ato de invadir o Capitólio foi negado e criticado, mas as repetidas negações e ataques do lado derrotado aos resultados das eleições deixarão uma marca no longo prazo. Isso representará um desafio à autoridade do governo Biden e enfraquecerá seu poder motivador”.

O fato, segundo o Global Times, “representa um colapso interno do sistema político dos EUA - é aí que reside a seriedade do problema”.

