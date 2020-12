Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista, a China dá prioridade máxima à batalha contra a pobreza, e organizou a maior e a mais dura batalha do mundo em prol desta causa em toda a história da humanidade edit

247 - A liderança do Partido Comunista da China (PCCh) é a garantia fundamental para as conquistas de alívio da pobreza no país, disse nesta quinta-feira (17), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, em Beijing.

O economista britânico Jim O'Neill, presidente do think tank Chatham House, com sede em Londres, disse recentemente que as conquistas da China no alívio da pobreza podem ser "atribuídas a uma combinação" de fatores, incluindo clara priorização e compromisso do governo chinês, além da industrialização.

O porta-voz comentou em uma coletiva de imprensa diária que as observações de O'Neill refletem o fato de que o PCCh coloca a população na frente e no centro das ações, e que a liderança do PCCh é a garantia fundamental para o povo chinês se livrar da pobreza.

Ele disse que desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, o Comitê Central do Partido tem dado prioridade máxima à batalha contra a pobreza em sua governança, e organizou a maior e a mais dura batalha do mundo em prol desta causa da história da humanidade.

"A China obteve uma grande vitória no alívio da pobreza que impressionou o mundo, com quase 100 milhões de pessoas retiradas da pobreza", disse Wang.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC, a China selecionou mais de 500 mil primeiros secretários para os comitês de aldeias do PCCh, e enviou mais de 3 milhões de quadros para as aldeias empobrecidas para combater a pobreza na linha de frente.

Isso demonstra plenamente o compromisso do PCCh e os sacrifícios pela revitalização do país, disse ele. "É também um poderoso contra-ataque contra alguns políticos estrangeiros que tentam semear a discórdia entre o PCCh e o povo chinês".

Informações da Xinhua

