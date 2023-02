China diz que Moscou e Pequim vão trabalhar em conjunto para combater todas as formas de intimidação

Apoie o 247

Sputnik - Moscou e Pequim concordaram em se opor conjuntamente a todas as formas de intimidação unilateral e promover a democratização das relações internacionais, disse o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quarta-feira (22), após uma reunião, em Moscou, entre o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev.

"As partes discutiram a atual situação estratégica internacional e expressaram sua vontade de praticar conjuntamente o verdadeiro multilateralismo, opor-se a todas as formas de intimidação unilateral e promover a democratização das relações internacionais e a multipolaridade do mundo", diz um comunicado publicado no site oficial do ministério chinês.

Salienta-se que, durante a reunião, as partes concordaram em continuar a fortalecer a cooperação em formatos multilaterais e fazer mais esforços para melhorar a governança global.

Ambos os lados também enfatizaram a necessidade de manter resolutamente a paz e a estabilidade na região da Ásia-Pacífico e se opuseram à introdução da mentalidade da Guerra Fria e do confronto em bloco. Wang Yi e Patrushev também trocaram opiniões sobre a questão ucraniana.

