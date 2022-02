China diz que navio de guerra dos EUA navegando no Estreito de Taiwan é 'provocativo'

Apoie o 247

Reuters - Um navio de guerra dos Estados Unidos navegou pelo sensível Estreito de Taiwan neste sábado (26), parte do que os militares norte-americanos chamam de atividade de rotina, mas que a China descreveu como "provocativa".

A 7ª Frota da Marinha dos EUA disse que o destróier de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, USS Ralph Johnson, estava realizando um trânsito "rotineiro" por águas internacionais.

"O trânsito do navio pelo Estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos Estados Unidos com um Indo-Pacífico livre e aberto", disse o porta-voz da 7ª Frota, Nicholas Lingo, em comunicado. "Os militares dos Estados Unidos voam, navegam e operam em qualquer lugar que a lei internacional permita".

O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular da China monitorou a passagem, que um porta-voz em um comunicado chamou de "ato provocativo".

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que o navio navegou em direção ao norte através do Estreito, que suas forças monitoraram sua passagem e não observaram nada fora do comum.

Taiwan está atualmente em estado de alerta elevado devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, temendo que a China tente aproveitar a situação para fazer uma mudança na ilha, embora o governo não tenha relatado manobras chinesas incomuns.

No ano passado, navios da Marinha dos EUA transitaram pelo Estreito aproximadamente uma vez por mês. A navegação de sábado foi a primeira desde novembro.

A China afirma governar democraticamente Taiwan como seu próprio território e montou repetidas missões da força aérea na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan (ADIZ) nos últimos dois anos, provocando raiva em Taipei.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que no sábado oito aeronaves chinesas - seis caças e duas aeronaves antissubmarino - voaram em seu ADIZ, a nordeste das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo superior do Mar da China Meridional.

Pequim considera Taiwan a questão mais sensível e importante em suas relações com Washington.

Como a maioria dos países, os Estados Unidos não têm laços diplomáticos formais com Taiwan, mas são seu mais importante patrocinador internacional e fornecedor de armas.

