O vice-ministro das Relações Exteriores chinês enfatizou que o bloco ocidental não se importa com negociações de paz ou um cessar-fogo, nem com a vida e a segurança dos ucranianos

RT - O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Le Yucheng, disse na sexta-feira que o Ocidente usa a Ucrânia como "bucha de canhão" para enfraquecer a Rússia e tira proveito de "vidas ucranianas para satisfazer suas ambições de poder e alcançar seus objetivos geoestratégicos".

"Desde que o conflito na Ucrânia eclodiu, a China aderiu aos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, aderiu ao princípio da indivisibilidade da segurança, defendeu a equidade e a justiça e trabalhou duro para alcançar a paz", disse o alto funcionário. "Por outro lado, algumas grandes potências não apenas não encorajaram as negociações de paz, mas ameaçaram usar a crise da Ucrânia para enfraquecer a Rússia e lutar contra Moscou até o 'último ucraniano'", acrescentou.

Nessa linha, ele enfatizou que o bloco ocidental não se importa com negociações de paz ou um cessar-fogo, nem com a vida ou a segurança do povo da Ucrânia.

Por outro lado, Le Yucheng afirmou que "a contínua expansão da OTAN para o leste estragou a segurança europeia", ao mesmo tempo em que mostra que "o conceito de segurança" dos EUA e da Aliança "foi arruinado". , descrevendo como "erro adicionado a outro erro" a confiança em poder resolver a crise na Ucrânia através da expansão da Aliança Atlântica. Segundo suas palavras, tal passo "só levaria a maiores desastres".

Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse no final de abril que o conflito em solo ucraniano "pode ​​parecer ser entre a Rússia e a Ucrânia, mas na realidade é entre a Rússia e a OTAN, liderada pelos EUA".

