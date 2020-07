China diz que rejeitar a Huawei é abandonar oportunidades e crescimento

247 - Ao comentar a postura do governo britânico contra a tecnológica chinesa, o embaixador do país asiático no Reino Unido, Liu Xiaoming, assinalou o erro da opção. Suas declarações foram dadas em entrevista ao The Times.

“Eu diria que rejeitar a Huawei é rejeitar o futuro”, afiançou Liu, acrescentando que “o 5G representa mesmo o futuro”.

“A Huawei é a líder no 5G e a China é líder do 5G, também”, disse, “por isso o 5G representa o futuro não só para a indústria mas também para o nosso quotidiano”.

O embaixador chinês disse que a empresa chinesa “chegou a ser um exemplo claro da cooperação de benefício mútuo sino-britânica”, informa o Diário do Povo.

Comentando a recente mudança de curso de Londres para com a Huawei, que opera no país há 20 anos, Liu disse: “Eu acho que o Reino Unido perdeu a oportunidade de ser um país de liderança nesta área”.

Na terça-feira da semana passada, a Huawei disse que a medida do governo britânico para banir o envolvimento da empresa nas redes de 5G é “uma decisão lamentável” que “ameaça afastar o Reino Unido do desenvolvimento digital, aumentar custos e aprofundar o fosso tecnológico”.

“Esta decisão decepcionante são más notícias para qualquer pessoa no Reino Unido com um celular”, disse Ed Brewster, um porta-voz da Huawei, em um comunicado.

O governo britânico anunciou na terça-feira que a compra de novos equipamentos de 5G da Huawei será banida a partir de 31 de dezembro de 2020 e que todos os equipamentos da marca serão removidos das redes de 5G britânicas até o final de 2027.

Em janeiro, Londres anunciou seus planos para assegurar a rede de telecomunicações do país, então interpretado como a atribuição de um papel à Huawei na construção da rede 5G do país.

