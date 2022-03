China diz que Rússia é membro importante do G20 e não deve ser excluído

O país asiático se opõe à exclusão da Rússia do G20 edit

247 - Ao comentar a possível exclusão da Rússia do G20, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a Rússia é uma parte importante do G-20 e que nenhum membro do grupo tem o direito de excluir outro país, informa o site de notícias Sputnik.

A proposta de excluir a Rússia está sendo examinada pelos EUA e seus parceiros ocidentais. A partir desta quarta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, fará uma bateria de reuniões com aliados europeus no âmbito da Otan e da União Europeia. Biden se reunirá também com o G7, que além de países europeus inclui Japão e Canadá.

