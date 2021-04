China diz que tentativas de minar a estabilidade em Xinjiang e conter seu desenvolvimento estão fadadas ao fracasso

Porta-voz da Chancelaria chinesa comenta entrevista sobre Xinjiang feita por uma ex-intérprete do FBI edit

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, comentou nesta quarta-feira (14) a entrevista em vídeo sobre Xinjiang com a ex-interprete do FBI, Sibel Edmonds, informa a Rádio Internacional da China.

O vídeo é a prova de que as forças anti-China nos EUA teceu uma intriga com base em suas mentiras sobre Xinjiang para instigar agitação e conter a China, disse Zhao Lijian.

Zhao também exigiu evidências sólidas dos EUA que possam comprovar as difamações e rumores fabricados contra a China. Segundo ele, a China acredita que todas as mentiras e rumores relacionados a Xinjiang acabarão sendo expostos pelos fatos.

Os EUA deveriam parar com suas acusações infundadas e difamações contra a China e com sua interferência nos assuntos internos por meio da questão de Xinjiang, salientou o porta-voz chinês. Ele indicou que quaisquer tentativas de minar a harmonia e a estabilidade em Xinjiang e conter o desenvolvimento da China estão fadadas ao fracasso.

