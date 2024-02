China diz que vai proteger suas empresas de sanções impostas pelos EUA

Apoie o 247

Agência Sputnik - A China se posiciona firmemente contra as sanções dos EUA impostas a empresas chinesas por supostos vínculos com a Rússia e adotará as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses de suas empresas, disse o Ministério do Comércio Chinês na segunda-feira.

Na semana passada, os Estados Unidos revelaram um novo pacote de sanções contra a Rússia. Além de cem empresários e empresas russas, também havia empresas da China, dos Emirados Árabes Unidos e de outros países.

"As ações dos EUA são um exemplo típico de sanções unilaterais, jurisdição extraterritorial e coerção econômica. Elas minam as regras e a ordem do comércio internacional e econômico, e prejudicam a segurança e a estabilidade das cadeias de produção e abastecimento globais. A China se opõe fortemente a isso", disse o ministério em comunicado.

A China "tomará as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas", acrescentou o comunicado.

Os países ocidentais aumentaram a pressão de sanções sobre Moscou desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.

