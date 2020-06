China diz que vai reagir se EUA implantarem mísseis na região Ásia-Pacífico, diz porta-voz

Wu Qian, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, expressou na quarta-feira forte oposição a um plano dos EUA de implantar mísseis de alcance intermediário na região Ásia-Pacífico, advertindo que a China jamais ficará parada se tal plano prosseguir edit

247 - O porta-voz da Defesa chinesa disse em coletiva de imprensa em Pequim na última quarta-feira (24), que seu país reagirá se os EUA implantarem mísseis na região Ásia-Pacífico.

O comentário foi feito a propósito de uma discussão entre Washington e Tóquio sobre a implantação de mísseis de alcance intermediário em bases militares americanas no Japão.

Se os EUA avançarem com esta implantação, isso representará uma clara provocação à "porta da China", disse Wu, acrescentando que a China tomará todas as medidas necessárias para neutralizar resolutamente tal execução, informa a Xinhua.

Wu também expressou a esperança de que o Japão e os países relevantes levem em consideração a manutenção da paz e a estabilidade regionais, ajam com cautela e não permitam a implantação de mísseis de alcance intermediário dos EUA dentro de seus territórios para evitar cair na trama geopolítica dos EUA.

