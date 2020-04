China diz que Wuhan não tem mais pacientes com Covid-19 internados

"As últimas notícias são que, em 26 de abril (hoje), o número de novos pacientes com coronavírus em Wuhan estava em zero", disse o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China, Mi Feng edit

247 - O porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China, Mi Feng, afirmou neste sábado (26) que a cidade chinesa de Wuhan, epicentro inicial do novo coronavírus, agora não tem mais pacientes internados com covid-19 em seus hospitais.

"As últimas notícias são que, em 26 de abril (hoje), o número de novos pacientes com coronavírus em Wuhan estava em zero, graças aos esforços conjuntos de Wuhan e equipe médica de todo o país", disse. De acordo com Mi, o último paciente em estado grave se recuperou na sexta-feira (24).

Wuhan registrou 46.452 casos, 56% do total nacional. Foram 3.869 mortes, ou 84% do total da China.

