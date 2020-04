China doará U$ 30 milhões a mais à OMS para combater pandemia de coronavírus

O anúncio do governo chinês acontece alguns dias após Donald Trump afirmar que a Organização Mundial da Saúde "fracassou em seus deveres básicos e deve ser responsabilizada" edit

247 - A China anunciou nesta quinta-feira (23) o valor de U$ 30 milhões a mais de contribuição para a Organização Mundial da Saúde (OMS), poucos dias após Donaldo Trump confirmar o corte de contribuições financeiras dos Estados Unidos para a instituição. A informação é do jornal O Globo.

“Isso servirá para prevenir e controlar a epidemia da Covid-19 e apoiar o desenvolvimento dos sistemas de saúde em países menos ricos” afirmou Geng Shuang, porta-voz da diplomacia chinesa.

Donald Trump concretizou há uma semana suas ameaças recorrentes de cortar contribuições dos Estados Unidos para a OMS, justificando que a instituição supostamente "fracassou em seus deveres básicos e deve ser responsabilizada". O membro do partido republicando ainda acusou a organização de "defender as ações do governo chinês, inclusive elogiando a sua assim chamada transparência".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.