"China é a única ameaça significativa remanescente ao império", diz analista indiano

247 - O analista geopolítico indiano S. L. Kanthan afirmou pelo Twitter na manhã deste sábado (15) que a China é a última ameaça significativa ao império: “1,4 bilhão de pessoas trabalhadoras movendo-se em uníssono é um rolo compressor formidável”.

Ele afirma que o Império Anglo-Saxão, que Kanthan classifica como sendo constituído pelo Reino Unido e seu 'herdeiro', os Estados Unidos, “tinha medo de quatro países”: Alemanha, Rússia, Japão e China. “Por várias razões, como avanço tecnológico, proeza militar, disciplina. Esses eram os únicos que poderiam ser concorrentes reais”.

A estratégia do império foi neutralizá-los, mas o plano só foi bem-sucedido em relação aos três primeiros: “a Alemanha foi neutralizada após a 1ª e a 2ª Guerra Mundial. Agora é uma marionete permanente. Missão cumprida! História semelhante ocorreu com o Japão. A Segunda Guerra Mundial, seguida pelos Acordos de Plaza, esmagaram o destino japonês. A Rússia foi severamente enfraquecida pelo comunismo (patrocinado pelos países e banqueiros ocidentais), 2ª Guerra Mundial (Hitler financiado pelo Ocidente)”.

Restou, portanto a China, “a única ameaça significativa remanescente ao império anglo”. “Como pode vencer? Fomentando alianças com a Rússia, paz na Eurásia, desdolarização e um mundo multilateral. Em 2030, no mínimo, e 2035, no máximo, haverá uma nova ordem mundial. Ou um mundo de marionetes ou um mundo de iguais”, finalizou

