China e África são amigos verdadeiros, comenta mídia chinesa

A visita do chanceler Wang Yi visa promover a implementação das políticas de cooperação com a África apontadas por Xi Jinping

Rádio Internacional da China - “O Quênia e a África precisam de amigos que realmente queiram cooperar e realizar as nossas metas e aspirações”, disse o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, que compareceu junto com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à cerimônia de inauguração do porto de petróleo em Mombaça.

O porto é considerado um projeto emblemático para revitalizar a economia do Quênia. Com a operação do porto, o país pode economizar por ano cerca de 110 milhões de yuans em tarifas de atraso do transporte de petróleo.

O chanceler chinês realizou entre os dias 4 e 7 de janeiro uma turnê a países africanos: Eritreia, Quênia e Comores. Trata-se de uma antiga tradição da diplomacia chinesa de fazer a primeira visita de cada ano na África.

Na 8ª reunião ministerial do Fórum de Cooperação China-África realizada há um mês, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou nove iniciativas de cooperação. A visita do chanceler Wang Yi visa exatamente promover a implementação dessas políticas.

Atualmente, o número de casos de Covid-19 superou o patamar de 10 milhões na África, enquanto a taxa de vacinação na região é inferior a 10%. Há um mês, a China declarou fornecer para a África 1 bilhão de vacinas, as quais já chegaram sucessivamente aos países africanos. Durante a visita, o chefe da diplomacia chinesa anunciou que o país fornecerá ainda mais 10 milhões de vacinas para o Quênia, além de apoiar Comoros a concretizar a meta de vacinação para todos dentro deste ano.

Em relação à chamada teoria de “ameaça da China” produzida pelo Ocidente, o presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, refutou-a dizendo que a China nunca interferiu nos assuntos internos de outros e que é um parceiro de desenvolvimento indispensável da África. Ele espera que o país oriental exerça um papel ainda maior no processo de paz e desenvolvimento africano.

