China e Cuba aceleram primeiro parque biotecnológico conjunto

247 - China e Cuba vão juntar esforços para pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar medicamentos de eficácia comprovada.

O embaixador de Cuba em Pequim, Carlos Miguel Pereira, e Huang Liansheng, presidente da empresa Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd mantiveram um encontro durante o qual concordaram que este é um trabalho essencial e prioritário para a cooperação bilateral.

Ambos enfatizaram a importância de retomar e cumprir as etapas previamente acordadas para prosseguir a preparação das instalações e o destacamento dos especialistas cubanos na nova etapa.

Pereira considerou que a construção do parque de biotecnologia abrirá caminho para outros planos de grande escala em um setor em que os dois países têm fortes laços.

Por sua parte, Huang informou que o projeto está entre os principais da Região Autônoma de Guangxi Zhuang (sul). O governo local prometeu políticas preferenciais, apoio total e já entregou 33 hectares de terra para as primeiras instalações, informa a Prensa Latina.



