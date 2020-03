China e Cuba estão juntas na luta contra o novo coronavírus

247 - .Os presidentes da China, Xi Jinping, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estão juntos no combate à epidemia do novo coronavírus.

Xi disse que depois do início do surto da doença do coronavírus, Raúl Castro, primeiro-secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, e Díaz-Canel manifestaram imediatamente sua solidariedade com o gigante asiático. O presidente cubano também realizou uma visita especial à embaixada chinesa em Cuba para expressar apoio à China.

Isso, apontou o presidente chinês, demonstra totalmente a profunda amizade tradicional entre China e Cuba.

De acordo com as diretrizes profissionais propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Cuba manteve intercâmbios e cooperações normais entre os dois países, o que significa respeito e apoio aos trabalhos de prevenção e controle da China, destacou Xi.

A China aprecia altamente o entendimento e o apoio do lado cubano e do presidente cubano aos esforços do país contra a epidemia, acrescentou, segundo informa a Xinhua.