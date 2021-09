China e EUA mantêm entendimentos sobre questão climática

Chanceler chinês, Wang Yi, conversa com John Kerry, enviado do presidente dos EUA para questão climática edit

Rádio Internacional da China - Na quarta-feira (1), o conselheiro de Estado e chanceler chinês, Wang Yi, conversou por videoconferência com o enviado especial do presidente estadunidense para a questão climática, John Kerry, que está participando das negociações entre a China e os EUA em Tianjin.

Wang Yi afirmou que, para a China e os EUA, a cooperação é a única opção correta e corresponde à expectativa da comunidade internacional. Os dois países realizaram diálogos e colaborações frutíferos nas áreas bilaterais e importantes questões internacionais e regionais, como na questão das alterações climáticas, trazendo benefícios aos seus povos. Isso mostra que os dois lados devem se respeitar mutuamente, buscar os pontos em comum e deixar as diferenças de lado para alcançar o benefício recíproco.

O chanceler disse que a regressão das relações sino-estadunidenses é atribuída ao julgamento estratégico errado dos EUA sobre a China e que o país deve deixar de tratar a China como ameaça ou um adversário e suspender a supressão à nação asiática.

Segundo Wang Yi, os EUA esperam que a cooperação na luta contra as mudanças climáticas se torne um “oásis” das relações bilaterais, mas se ao redor “oásis” há um "deserto", ele se tornará um deserto um dia. O diplomata chinês pediu aos EUA para se esforçarem em direção à China e chegarem juntos no meio do caminho e adotarem medidas positivas para que o relacionamento bilateral volte à normalidade.

Por sua vez, Kerry disse que a cooperação na luta contra as mudanças climáticas entre China e EUA é prioritária e de grande importância. Os EUA estão dispostos a fortalecer as comunicações e o diálogo com a parte chinesa, reforçar a ambição em conjunto e refletir a liderança de ambas as partes, para ser um modelo para a implementação dos objetivos do Acordo de Paris e criar oportunidades para resolver os problemas das relações EUA-China.

