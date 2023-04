China e França apelarão à comunidade global para negociar paz na Ucrânia, diz Xi Jinping

Apoie o 247

247/Sputnik - A China está pronta, juntamente com a França, para apelar à comunidade global por racionalidade e moderação na situação na Ucrânia e se envolver em negociações de paz o mais rápido possível, disse o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira.



"A China está pronta para cooperar com a França, pedindo à comunidade internacional que retome as negociações de paz o mais rápido possível, de acordo com os propósitos e princípios da Carta da ONU, para levar em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes, para buscar uma solução política [para a crise] e construir uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável", disse Xi, segundo a China Central Television (CCTV), após uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron, em Pequim.

China não fará nenhuma concessão na questão de Taiwan

Qualquer um que espere que a China faça concessões na questão de Taiwan está pensando de maneira irrealista, disse Xi durante uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"A questão de Taiwan está no centro dos principais interesses da China, o governo chinês e o povo chinês nunca concordarão com aqueles que especulam sobre o princípio de uma única China. Qualquer um que espere que a China faça concessões na questão de Taiwan está pensando irrealmente", disse Xi, conforme citado pela China Central Television (CCTV). (Com Sputnik).

