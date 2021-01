China e França decidem fortalecer cooperação bilateral

O vice-primeiro-ministro chinês, Hu Chunhua, realizou nesta terça-feira uma conversa telefônica com o ministro francês de Economia e Finanças, Bruno Le Maire, e ambas as partes prometeram fortalecer a cooperação bilateral em diversas áreas, na continuidade dos entendimentos de cúpula entre os presidentes Xi Jinping e Emmanuel Macron edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo francês, Emmanuel Macron, tiveram cinco conversações telefônicas no ano passado, nas quais atingiram amplos consensos sobre o desenvolvimento das relações China-França e o aprofundamento da cooperação em diversas áreas, lembrou Hu, que lidera a delegação chinesa no Diálogo Econômico e Financeiro de Alto Nível China-França.

A China está disposta a trabalhar com a França para implementar sinceramente o consenso alcançado pelos líderes dos dois países, e planejar e realizar bem as tarefas-chave de cooperação entre ambos no próximo período, disse, segundo a Xinhua.

Hu também expressou a vontade da China de reforçar a cooperação anti-epidêmica com a França, aprofundar a cooperação nas finanças, agricultura e outros campos, e expandir ativamente novas áreas de cooperação como a economia ecológica e a economia digital.

Por sua parte, Le Maire disse que a cooperação pragmática entre a França e a China em diversos campos manteve uma boa tendência.

A França está disposta a fortalecer a comunicação e a coordenação com a China para aprofundar a cooperação em áreas como economia e comércio, investimento, aviação e inovação científica e tecnológica, para promover o desenvolvimento contínuo da parceria estratégica abrangente China-França, indicou.

O conhecimento liberta. Saiba mais