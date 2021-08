China e Japão vivem novo surto de Covid-19

247 - A pior onda de coronavírus na China desde o início da pandemia se intensificou nesta quarta-feira (4) após ser detectado que um surto de casos ligados ao aeroporto internacional na cidade de Nanjing atingiu pelo menos 17 províncias.

Segundo a Associated Press, a China relatou 71 novos casos de covid-19 de transmissão local hoje, mais da metade deles na província costeira de Jiangsu.

Em Wuhan, testes em massa mostraram que alguns dos novos casos relatados têm um alto grau de semelhança com os casos descobertos na província de Jiangsu. As infecções foram classificadas como sendo causadas pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia.

O aumento de infecções também foi observado no Japão, à medida que casos atingem recorde em Tóquio, cidade-sede das Olimpíadas. Segundo o ministro da Saúde, Norihisa Tamura, a variante Delta está levando a uma disseminação de infecções "nunca visto no passado", e defendeu uma nova política de pedir aos pacientes com sintomas mais brandos de se isolar em casa em vez de ir ao hospital, informa o UOL.

