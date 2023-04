China é melhor aliada da África que o Ocidente, diz chancelaria chinesa

China poderá ajudar no desenvolvimento dos países africanos em muitos momentos em que o Ocidente não terá a capacidade ou vontade de o fazer, de acordo com o país asiático edit

Sputnik - A África precisa da ajuda da China na obtenção de empréstimos e na construção de infraestrutura para alcançar o desenvolvimento sustentável, e Pequim é um aliado melhor para a África do que os países ocidentais, declarou na segunda-feira (10) Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

"A China pode fornecer assistência à África em lugares e em um momento em que os países ocidentais são incapazes ou não querem fazê-lo. A China é a melhor aliada da África", disse o diplomata em um briefing.

Recentemente os governos ocidentais têm encorajado os países africanos a deixarem de cooperar com Pequim. Recentemente a vice-presidente Kamala Harris expressou a intenção de levantar as preocupações de Washington sobre a influência da China e da Rússia na África durante a viagem ao continente, que incluiu Gana, Tanzânia e Zâmbia.

Nos últimos anos várias autoridades ocidentais consideraram as políticas de empréstimos chineses na África como "predatórias". A China rejeitou em muitas ocasiões que se tratava de uma "armadilha da dívida", pois "o investimento da China e a assistência financeira à África não é uma armadilha", mas "um benefício".

"Os países africanos não reclamam e não lamentam seus laços estreitos com a China", comentou Wenbin, destacando as recentes declarações da liderança da Nigéria, que afirmaram as acusações dos políticos ocidentais sobre a chamada armadilha da dívida chinesa são muito exageradas.

Nos últimos anos, a China se tornou um dos principais contribuidores para o desenvolvimento da África no âmbito do projeto chinês da Nova Rota da Seda de 2013, principalmente na assistência financeira e em projetos de infraestrutura no continente, como na construção de estradas, ferrovias e portos, mas também nas área das mudanças climáticas e de segurança.

