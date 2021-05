China é muito importante para o sistema multilateral internacional, diz Secretário Geral da ONU

Em conversa por telefone com o Pfresidente da Chna, Xi Jinping, o Secretárioi Geral da ONU, Antonio Guterres ressaltou a importância internacional do país socialista asiático edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone na quinta-feira (6) com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Na conversa, o líder chinês destacou que a ONU passou por complicações raras nos últimos anos e, ao mesmo tempo, o multilateralismo vem ganhando mais apoio. “O mundo precisa do multilateralismo verdadeiro, que conta com a ONU, as leis internacionais e a colaboração de todas as nações. Para isso, é preciso respeitar os propósitos e os princípios da Carta da ONU, abandonando o unilateralismo, a hegemonia e o confronto ideológico”, salientou. O presidente Xi Jinping reiterou o apoio ao trabalho de Guterres para sustentar o multilateralismo autêntico.

O líder chinês apontou que a tarefa mais importante da comunidade internacional na atualidade continua sendo o combate ao Covid-19. A China ofereceu assistência em vacinas para mais de 80 países em desenvolvimento e as exportou para mais de 50 nações. Além disso, o país vai proporcionar imunizantes para as operações de manutenção de paz da ONU e para a Comissão Internacional Olímpica.

A China trabalha intensamente para atingir o pico de emissão de carbono até 2030 e a neutralidade na emissão de carbono antes de 2060, em um prazo mais curto que outros países desenvolvidos.

O presidente chinês prometeu ainda a assistência a nações em desenvolvimento, ao fortalecer a cooperação Sul-Sul.

Este ano marca o 50º aniversário da recuperação dos direitos legítimos da China na ONU, motivo para realizar comemorações solenes. O país está disposto a reforçar a cooperação com a ONU para promover a implementação da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável.

Guterres manifestou a admiração com os êxitos alcançados pela China na erradicação da pobreza, elogiando o apoio chinês ao multilateralismo e ao trabalho da ONU, bem como as metas e grandes medidas anunciadas em resposta às mudanças climáticas globais. O secretário-geral agradeceu também as contribuições feitas pela China na distribuição justa de vacinas entre países em desenvolvimento e na promoção da recuperação econômica mundial. Para Guterres, a China é de suma importância para o sistema multilateral internacional. “A ONU espera desenvolver uma cooperação mais estreita com a China em relação à manutenção da paz e da segurança mundial, proteção da biodiversidade e respostas às mudanças climáticas, assim como ajuda a países em desenvolvimento para alcançar o desenvolvimento sustentável”, frisou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.