China e países africanos debatem redução da pobreza e direitos humanos

As Missões Permanentes da China e de mais de 50 países africanos na ONU debateram sobre o papel da redução da pobreza na promoção e proteção dos direitos humanos na última segunda-feira (4) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - As Missões Permanentes da China e de mais de 50 países africanos na ONU em Genebra dialogaram no dia 4, via transferência de vídeo, sobre o papel da redução da pobreza na promoção e proteção dos direitos humanos.

O representante permanente da China no Escritório das Nações Unidas em Genebra e outras organizações internacionais na Suíça, Chen Xu, disse que a China e a África enfrentam tarefas de desenvolvimento comuns. Diante da pandemia de Covid-19, os dois lados se uniram e se ajudaram. A China está disposta a trabalhar com os países africanos para promover a "Iniciativa de Desenvolvimento Global" prorposta pelo presidente chinês, Xi Jinping.

Estudiosos e repórteres do Camarões e Quênia declararam em seus discursos que a experiência de redução da pobreza da China pode servir de referência para os países africanos alcançarem um desenvolvimento independente.

PUBLICIDADE

Representantes do Secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e da Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) conclamaram todos os países a coordenar esforços de desenvolvimento e redução da pobreza, promovendo reformas estruturais em busca de um desenvolvimento sustentável.

Tradução: André Hu

Revisão: Erasto Santo Cruz

PUBLICIDADE