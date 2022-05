China e países insulares do Pacífico chegam a um consenso de 5 pontos na reunião de ministros das Relações Exteriores

Apoie o 247

247 com Xinhua - O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que a China e os países insulares do Pacífico chegaram a um consenso de cinco pontos em sua segunda reunião de ministros das Relações Exteriores.



Em coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores de Fiji, Voreqe Bainimarama, que também co-presidiu a reunião, Wang disse que a reunião foi um sucesso e produziu consenso em cinco aspectos.



"A China e os países insulares do Pacífico concordaram em aprofundar sua parceria estratégica abrangente, salvaguardar a soberania, a independência e a dignidade nacional, buscar o desenvolvimento e a prosperidade comuns, defender o verdadeiro multilateralismo e promover o entendimento mútuo entre as pessoas", disse Wang Yi, conforme a agência Xinhua.



Além deles, a reunião contou com a presença de chanceleres de Kiribati, Samoa, Niue, Papua Nova Guiné, Vanuatu, Micronésia, Ilhas Salomão e Tonga, além do secretário-geral do Fórum das Ilhas do Pacífico.

