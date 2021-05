China e Rússia assinam acordo de cooperação em energia nuclear

247 - A China e a Rússia iniciaram um projeto de cooperação em energia nuclear. Na cerimônia de inauguração por videoconferência, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou que a cooperação energética tem sempre sido a área mais importante, frutífera e ampla nas cooperações práticas entre os dois países. A energia nuclear é a prioridade estratégica para a cooperação, pois vários projetos foram concluídos e colocados em produção um após o outro.

O projeto inaugurado nesta quarta-feira (19), é mais uma grande conquista do marco da cooperação China-Rússia em energia nuclear, informa a Rádio Internacional da China.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia está confiante de que trabalhará com a China para promover a construção do projeto de maneira segura. A cooperação no uso pacífico da energia nuclear é uma parte importante da parceria de coordenação estratégica abrangente entre Rússia e China para uma nova era. Acredita-se que o projeto iniciado hoje não apenas injetará nova vitalidade no desenvolvimento das relações dos dois países, mas também ajudará a alcançar o objetivo da neutralidade do carbono, fazendo esforços e contribuições ativas para lidar com as mudanças climáticas globais e realizar o desenvolvimento sustentável da humanidade, disse o presidente russo.

