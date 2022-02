China e Rússia são "países estabilizadores em um mundo desafiador", dizem especialistas chineses

Apoie o 247

ICL

Por Chen Qingqing e Fan Anqi no Global Times - Um dia antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, disse à mídia chinesa que a reunião dos chefes de Estado desempenha um papel crucial na estreita cooperação entre Moscou e Pequim com base na confiança política mútua. O presidente Putin observou que as duas nações desempenharão um papel fundamental para salvaguardar a estabilidade no mundo desafiador de hoje.

Putin, a convite do presidente chinês Xi Jinping, visitará Pequim em 4 de fevereiro e estará presente na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno no mesmo dia, e os dois líderes manterão conversas aprofundadas abrangendo uma ampla gama de assuntos bilaterais. e questões internacionais.

Putin é o primeiro chefe de Estado estrangeiro que confirmou sua presença nos Jogos de 2022 no ano passado. Especialistas chineses o consideram o convidado mais importante do evento, já que não há limite para a amizade China-Rússia, e dois líderes discutirão como construir uma forte parceria entre os dois países e responder a uma série de desafios “desarmônicos”, como a situação da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin disse em uma resposta por escrito à Agência de Notícias Xinhua que os dois líderes discutirão tópicos internacionais, já que a coordenação da política externa entre os dois países é baseada em abordagens próximas e coincidentes para resolver questões globais e regionais. “Nossos países desempenham um importante papel estabilizador no desafiador ambiente internacional de hoje, promovendo maior democracia no sistema de relações internacionais para torná-lo mais equitativo e inclusivo”, escreveu ele.

Em meio a crescentes tensões globais que afetaram diretamente a China e a Rússia, os dois países viram uma cooperação frutífera em vários domínios, incluindo comércio bilateral, expansão de acordos em moedas nacionais para compensar o impacto das sanções unilaterais dos EUA, energia, tecnologias da informação, bem como exploração espacial e cooperação de vacinas. Além disso, os dois países estão cooperando ativamente em uma série de estruturas multilaterais, incluindo o BRICS, a estrutura Rússia-Índia-China, a Organização de Cooperação de Xangai e o G20, que servem como estabilizadores para a desafiadora situação global.

Não apenas a China e a Rússia compartilham parcerias estratégicas de alto nível e confiança mútua, os principais líderes dos dois países também compartilham um relacionamento pessoal próximo. Desde 2013, o presidente Xi e o presidente Putin se encontraram cerca de 30 vezes em várias ocasiões, o que é raro na diplomacia global. Além dos encontros oficiais, os dois também compartilharam alguns momentos próximos como saborear vodka, caviar e sorvete russo e comemorar os aniversários um do outro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente Putin elogiou o presidente Xi em uma entrevista anterior à mídia, dizendo que o presidente chinês é um político de classe mundial com rico conhecimento e está sempre bem preparado para qualquer evento.

Putin, enviando a mensagem antes de sua chegada a Pequim, mostra que a Rússia atribui grande importância às suas relações com a China, o que ressalta plenamente que não há limite para o desenvolvimento de sua parceria estratégica no futuro, disse Yang Jin, pesquisador associado do Instituto de Estudos Russos, da Europa Oriental e da Ásia Central da Academia Chinesa de Ciências Sociais, ao Global Times na quinta-feira.

“Em meio à pandemia e ao chamado ‘boicote diplomático’ liderado pelos EUA, a visita de Putin mostra o total apoio da Rússia à realização dos Jogos por Pequim e ao Espírito Olímpico”, disse Yang.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Putin disse que é simbólico que seu encontro com o presidente Xi ocorra durante o Festival da Primavera – o Ano Novo Lunar chinês. "Afinal, como diz o ditado chinês, 'o trabalho do ano inteiro depende de um bom começo na primavera'", disse Putin.

Alguns especialistas chineses acreditam que os dois líderes podem assinar uma declaração conjunta, incluindo o forte apoio da Rússia aos Jogos Olímpicos de Inverno e uma forte coordenação entre China e Rússia para enfrentar os desafios internacionais – sejam eles quais forem.

“Os dois líderes provavelmente discutirão questões globais de interesse comum, como a expansão da Otan para o leste, a questão nuclear iraniana, as mudanças climáticas globais e a estabilidade na península coreana”, disse Yang.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À medida que a pandemia continua a se espalhar pelo mundo, as tensões sobre a Ucrânia ainda precisam ser aliviadas. O presidente dos EUA, Biden, ordenou o deslocamento de 2.000 soldados baseados nos EUA para a Polônia e a Alemanha e deslocou mais 1.000 da Alemanha para a Romênia, informou a AP na quarta-feira.

China e Rússia discutirão “da perspectiva pragmática” sobre como responder a uma série de eventos “desarmônicos” e abordarão questões como a situação da Ucrânia, onde a Rússia enfrenta uma pressão crescente da Otan liderada pelos EUA, afirmou Li Haidong, professor no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China, ao Global Times na quinta-feira.

“Em meio à pandemia e ao chamado ‘boicote diplomático’ liderado pelos EUA, a visita de Putin mostra o total apoio da Rússia à realização dos Jogos por Pequim e ao Espírito Olímpico”, disse Yang.

“Como os observadores globais estão preocupados com a situação indescritível na Ucrânia, espera-se que o presidente Putin discuta com o presidente Xi Rússia a posição do presidente Xi Rússia sobre a questão importante, bem como sobre como avançar no desenvolvimento da governança global”, disse Li.

Além de questões geopolíticas, a Rússia e a China provavelmente falarão sobre acordos concretos, informou a Reuters na quinta-feira, citando o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, incluindo uma discussão sobre laços financeiros e de gás mais próximos entre os dois países. Ushakov disse que está sendo analisada a possibilidade de a Rússia construir um novo gasoduto para a China através da Mongólia, um projeto que vem sendo discutido há muito tempo e que levaria anos para ser concretizado.

No artigo escrito publicado pela Xinhua, Putin disse que uma parceria energética mutuamente benéfica está sendo formada entre os dois países. Juntamente com o fornecimento de petróleo e gás a longo prazo para a China, a Rússia planeja implementar vários projetos conjuntos de grande escala e a construção de quatro novas unidades de energia em usinas nucleares chinesas com a participação da Rosatom State Corporation.

“Tudo isso fortalece significativamente a segurança energética da China e da região da Ásia como um todo”, escreveu Putin.

Há um maior potencial de cooperação entre a China e a Rússia no avanço de seu comércio e economia. A estreita parceria energética e o desenvolvimento planejado da Sibéria e do Extremo Oriente russo dizem que a Rússia alinhou conscientemente seus planos de desenvolvimento econômico e social e grandes projetos de desenvolvimento com a China, refletindo uma parceria econômica ainda mais forte e mutuamente benéfica, disse Li.

Os dois países têm forte demanda para aumentar a cooperação em energia, finanças, agricultura e infraestrutura na era pós-Covid-19, disse Yang, acrescentando que as próximas conversas entre os dois presidentes provavelmente cobrirão projetos de cooperação mais práticos e podem abranger extensas avanço da iniciativa Cinturão e Rota.

Enquanto Pequim está programada para realizar a grande cerimônia de abertura dos Jogos, o mundo inteiro aguarda o momento em que Pequim se tornará a primeira cidade do mundo a sediar as Olimpíadas de verão e inverno. Putin disse estar convencido de que a vasta experiência da China e sua excelente organização de competições internacionais representativas tornarão possível realizar este festival global de esportes ao mais alto nível.

No entanto, os EUA estão levando alguns de seus aliados próximos a “boicotar diplomaticamente” os Jogos. Tais tentativas não terão sucesso, disse Putin, pois é fundamentalmente errado e contrário ao próprio espírito e princípios da Carta Olímpica.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: