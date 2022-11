China e Rússia trabalham para criar sistema de pagamento sem SWIFT

Além de facilitar pagamentos entre as duas nações, a geração de um novo sistema ajudaria na transformação do rublo e do yuan nas moedas de reserva do mundo é incentivada edit

Sputnik Brasil - Os Bancos Centrais de Moscou e de Pequim estão tentando criar um sistema de pagamento entre os dois países sem usar o SWIFT, informou o vice-primeiro-ministro russo, Aleksandr Novak.

"O Banco Central da Rússia e o da China estão trabalhando na possibilidade de abrir contas de empresas russas na China e de empresas chinesas na Rússia, além de criar um sistema de pagamento sem o uso de SWIFT", disse Novak ao discursar no Fórum Empresarial Russo-Chinês de Energia.

Os dois países intensificaram os pagamentos em moedas nacionais. Em particular, essas transações já são realizadas no setor de gás com base na paridade, especificou.

"Também foi intensificada a transferência para pagamentos em moedas nacionais nos fornecimentos de petróleo e seus derivados e carvão", desta forma, os riscos podem ser evitados e a transformação do rublo e do yuan nas moedas de reserva do mundo é incentivada, acrescentou o vice-premiê.

Após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, vários países adotaram sanções contra Moscou, incluindo a desconexão parcial da Rússia do sistema SWIFT, o fechamento do espaço aéreo para companhias aéreas russas, a paralisação das reservas internacionais de seu Banco Central e outras medidas restritivas.

