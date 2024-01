China e Suíça avançam em estudos para aprimorar ALC

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Xinhua - China e Suíça concluíram o estudo de viabilidade conjunto sobre a atualização do Acordo de Livre Comércio (ALC) entre China-Suíça e concordaram em apoiar o lançamento antecipado das negociações formais para atualizar o ALC, anunciaram os dois lados nesta segunda-feira (15).

O anúncio foi feito durante conversas entre o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e a presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd. O conselheiro federa, Guy Parmelin, chefe do Departamento Federal de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa, participou das conversas.

continua após o anúncio

Os dois lados realizarão uma nova rodada do diálogo estratégico China-Suíça de nível ministerial de relações exteriores, reuniões de grupos de trabalho sobre finanças e energia, diálogo de políticas educacionais, bem como consultas sobre assuntos do Conselho de Segurança da ONU dentro deste ano.

A China aplicará uma política unilateral de isenção de visto para a Suíça, e o lado suíço fornecerá mais facilidades de visto para cidadãos chineses, bem como para empresas chinesas que investem na Suíça, anunciaram os dois países.

continua após o anúncio

Os dois lados aproveitarão a oportunidade do 75º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas no próximo ano para fortalecer as trocas entre os povos, acrescentaram.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: