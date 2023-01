China é um parceiro comercial importante, diz chanceler argentino

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) foi realizada nesta terça-feira (24) em Buenos Aires, capital da Argentina. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China.

Na entrevista, Cafiero expressou seu agradecimento ao presidente chinês Xi Jinping por sua mensagem em vídeo para a cúpula. Ele disse que a participação da China nesta discussão sobre desenvolvimento sub-regional pode promover a cooperação, auxiliar na coordenação da agenda multilateral e enriquecer o multilateralismo. Somente através de uma abordagem integrada os países da América Latina e do Caribe poderão construir relações mais fortes com o resto do mundo, disse Cafiero.

Na entrevista, o diplomata argentino também disse que a China é um importante parceiro comercial da Argentina e que ele espera que a cooperação entre os dois países no campo econômico e comercial se desenvolva significativamente. Atualmente, a Argentina participa da construção conjunta da iniciativa “Cinturão e Rota” e também apresentou uma solicitação para aderir ao mecanismo de cooperação BRICS.

No final da entrevista, Cafiero enviou seus melhores votos de Festival da Primavera ao povo chinês.

