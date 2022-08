China elogia abordagem do Irã nas negociações do acordo nuclear

Os chanceleres de China e Irã conversaram via telefone no sábado edit

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - O chanceler chinês, Wang Yi, e seu colega iraniano, Hossein Amirabdollahian, conversaram via telefone no sábado, pouco mais de uma semana após os presidentes dos dois países fazerem o mesmo.

Expressando o apoio de Pequim à atitude de Teerã em prol da continuação das negociações nucleares, Wang Yi manifestou esperança de que a diplomacia leve a um acordo final. Ele descreveu as posições iranianas nas negociações sobre a remoção de sanções e reativação do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) como lógicas e sábias.

Hossein Amirabdollahian destacou os esforços ativos do Irã para chegar a um acordo durável e robusto nas negociações do JCPOA, enfatizando que os Estados Unidos devem reagir de forma realista às propostas construtivas do Irã para a materialização de um eventual acordo.

O Irã anunciou na semana passada que está disposto a retomar à mesa de negociações, em Viena. Uma delegação iraniana irá à capital austríaca para continuar as discussões supervisionadas pela União Europeia, anunciou o Ministério das Relações Exteriores do país. O enviado dos Estados Unidos nas conversas, Rob Malley, também anunciou sua viagem a Viena.

O JCPOA foi firmado entre Irã e China, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha, e tem como objetivo garantir o caráter civil do programa nuclear iraniano.

Taiwan

O chanceler iraniano também enfatizou que seu país adere firmemente à política de Uma Só China e condena veementemente as movimentações dos Estados Unidos em relação à questão de Taiwan.

“A República Islâmica do Irã está comprometida com o princípio de Uma Só China como uma obrigação legal, considerando os registros históricos e por apoiar a estabilidade regional", declarou o chanceler iraniano na conversa.

Wang Yi elogiou o Irã por seus posicionamentos em apoio à integridade territorial da China e destacou a oposição que o grosso da comunidade internacional tem manifestado à ingerência dos EUA nos assuntos internos de outros países.

Mais de 170 países e organizações internacionais condenaram a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan, e expressaram seu compromisso com a política de Uma Só China. (Com agências).

