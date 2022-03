China elogia início do diálogo entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

ICL

PEQUIM, TASS – A China saúda o início das negociações entre a Rússia e a Ucrânia e espera que esse processo continue, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, em um briefing na terça-feira.

"A China sempre apoiou e encorajou os esforços diplomáticos que facilitam a solução pacífica da crise ucraniana, e congratula-se com o início das negociações pacíficas entre a Rússia e a Ucrânia", disse ele. "Observamos que as partes concordaram em realizar uma nova rodada de negociações em um futuro próximo. Esperamos que as partes continuem mantendo o processo de diálogo e negociações", observou o diplomata.

Ele também disse que a China espera que a Rússia e a Ucrânia aspirem por uma solução política que leve em consideração preocupações legítimas na esfera de segurança de ambos os lados e facilite a ordem e a estabilidade a longo prazo na Europa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As conversações russo-ucranianas foram realizadas na segunda-feira, a reunião durou cinco horas. A delegação russa foi liderada pelo assessor presidencial russo Vladimir Medinsky. Mais cedo, ele afirmou que a delegação russa está pronta para negociar com o lado ucraniano pelo tempo que for necessário para chegar a um acordo. O ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, disse esperar que as duas delegações se encontrem para outra rodada de negociações na fronteira bielorrussa-polonesa em alguns dias.

Em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele havia tomado a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa da Rússia informou na quinta-feira que as tropas russas não estavam realizando ataques contra cidades ucranianas. Enfatizou que a infraestrutura militar ucraniana estava sendo destruída por armas de precisão.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE