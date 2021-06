China elogia observações positivas de Putin sobre relações bilaterais, diz chancelaria

Porta-voz da chancelaria chinesa diz que país tem plena confiança no desenvolvimento das relações bilaterais com a Rússia edit

247 - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse na terça-feira (15) que a China aprecia muito os comentários positivos do presidente russo, Vladimir Putin, sobre as relações China-Rússia.

Zhao fez os comentários durante uma coletiva diária de imprensa ao responder sobre os comentários de Putin em uma entrevista à rede de televisão norte-americana NBC. Putin disse que "desenvolvemos uma relação de parceria estratégica entre a Rússia e a China que antes não havia sido alcançada na história de nossas nações, um alto nível de confiança e cooperação em todas as áreas: em política, em economia, no setor de tecnologia... "Ele expressou apoio à China em questões relacionadas a Xinjiang e Taiwan e refutou as tentativas de sabotar as relações China-Rússia.

Zhao disse que, sob a orientação estratégica do presidente Xi Jinping e do presidente Putin, as relações bilaterais entre a China e a Rússia resistiram ao teste da mudança no cenário internacional, dando o exemplo de um novo tipo de relacionamento entre grandes países, informa o Diário do Povo.

"Os dois países apoiaram-se firmemente nas questões que dizem respeito aos interesses centrais de cada lado e a confiança política mútua e a cooperação estratégica entre as duas partes têm sido continuamente consolidadas e aprimoradas", afirmou o porta-voz.

