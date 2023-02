China emite documento com diretrizes para 2023 e destaca vitalização rural

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A China divulgou seu “documento central nº 1” para 2023 nesta segunda-feira (13), delineando nove tarefas na promoção abrangente da vitalização rural este ano.

Como a primeira declaração política divulgada pelas autoridades centrais da China a cada ano, o documento é visto como um indicador de prioridades políticas. O trabalho na agricultura e nas áreas rurais tem estado no topo da agenda por 20 anos consecutivos desde 2004.

O documento aponta que as tarefas mais árduas da construção de um país socialista moderno em todas as áreas ainda estão na zona rural. À medida que as grandes mudanças mundiais estão se acelerando, o desenvolvimento do país entrou em um período de coexistência de oportunidades estratégicas e desafios, com o aumento de fatores incertos e imprevisíveis.

É muito importante salvaguardar os fundamentos da agricultura, das áreas rurais e dos agricultores e nenhum erro deve ser cometido, assinala o documento.

O documento enfatiza a garantia da linha básica de manter a segurança alimentar e prevenir a pobreza em larga escala, além de promover solidamente as tarefas-chave, como o desenvolvimento, a construção e a governança da área rural e acelerar a construção de um país forte em agricultura e de uma zona rural bela, habitável e com bom ambiente para realizar empreendedorismo.

