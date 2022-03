China encontra uma das caixas-pretas de acidente aéreo que deixou 132 mortos

"Encontramos uma caixa-preta no local, mas esta caixa-preta foi severamente danificada do lado de fora", disse Mao Yanfeng, chefe de investigação de aeronaves da China edit

Reuters - Equipes de busca da China encontraram nesta quarta-feira uma das duas caixas-pretas de um avião da China Eastern Airlines que caiu nesta semana em montanhas cobertas de florestas com 132 pessoas a bordo, disse o órgão regulador da aviação.

O dispositivo foi severamente danificado e não ficou imediatamente claro se era o gravador de dados de voo ou o gravador de voz da cabine, disse uma autoridade da Administração de Aviação Civil da China (CAAC) em uma entrevista coletiva.

O voo MU5735 estava indo da cidade de Kunming, no sudoeste, para Guangzhou, na costa, na segunda-feira, quando o jato Boeing 737-800 caiu repentinamente da altitude de cruzeiro no momento em que deveria ter iniciado sua descida antes do pouso.

A maior parte da aeronave parece ter se desintegrado com o impacto e nenhum sobrevivente foi encontrado.

A causa do acidente ainda não foi determinada, com as autoridades de aviação alertando que sua investigação será muito difícil devido aos graves danos à aeronave.

"Encontramos uma caixa-preta no local, mas esta caixa-preta foi severamente danificada do lado de fora, então a equipe de investigação na linha de frente ainda está verificando se é o gravador de dados de voo ou o gravador de voz da cabine", disse Mao Yanfeng, chefe de investigação de aeronaves da CAAC.

