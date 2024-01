China enfatiza Taiwan e Mar do Sul como questões prioritárias na retomada das negociações sobre política de defesa com os EUA

As comunicações reduzem os riscos de julgamento errado, mas as diferenças permanecem edit

247 - A China e os EUA retomaram as conversações para a coordenação da política de defesa, anteriormente suspensas, com uma reunião esta semana, na qual o lado chinês sublinhou as suas posições sobre a questão de Taiwan e a questão do Mar do Sul da China, bem como questões de segurança marítima e aérea, informa o Global Times.

Embora as diferenças permaneçam e não possam ser resolvidas tão cedo, tais conversações podem reduzir os riscos de erros de julgamento, o que evitará a escalada de acidentes em conflitos, disseram especialistas na quarta-feira.

A 17ª Conversação para Coordenação de Política de Defesa China-EUA foram realizadas em Washington de segunda a terça-feira (9), informou o Ministério da Defesa Nacional (MOD) da China em um comunicado de imprensa na quarta-feira.

É a primeira reunião das Conversações de Coordenação da Política de Defesa desde que foram suspensas depois que a então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou provocativamente a ilha de Taiwan em agosto de 2022, disseram observadores.

O lado chinês disse que a China está pronta para desenvolver laços militares saudáveis e estáveis com o lado dos EUA com base na igualdade e no respeito, e trabalhar em conjunto para implementar o importante consenso relacionado com assuntos militares alcançado pelos dois chefes de Estado durante a sua reunião em São Francisco em 2023, diz o comunicado de imprensa do MOD.

Zhuo Hua, especialista em assuntos internacionais da Escola de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, disse ao Global Times na quarta-feira que a última reunião é um reflexo do progresso suave na China e da retomada gradual dos intercâmbios militares pelos EUA.

As conversações de coordenação da política de defesa ocorreram depois de altos funcionários dos departamentos de estado-maior conjunto das duas forças armadas terem tido uma reunião virtual em dezembro de 2023. É uma indicação de que outros canais de comunicação militar, incluindo reuniões do Acordo Consultivo Marítimo Militar, conversas telefónicas entre comandantes de teatro e reuniões entre os ministros da defesa também poderão ser retomados em breve, marcando a retomada completa dos intercâmbios entre os dois militares em todos os níveis, disse Zhuo.

