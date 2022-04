China entrega mísseis de longo alcance à Sérvia

Apoie o 247

247, com RT - Seis aviões chineses Y-20, supostamente carregando mísseis terra-ar HQ-22, pousaram em Belgrado no sábado para entregar equipamentos sob um acordo entre as nações.

A mídia ocidental afirmou que a entrega levantou temores de um aumento nas forças militares e poderia “ameaçar a frágil paz” nos Bálcãs.

Mais cedo, as autoridades dos EUA alertaram a Sérvia contra a compra de sistemas HQ-22, dizendo que Belgrado deve alinhar seu equipamento militar com armamento ocidental se quiser ingressar na União Europeia ou na Otan.

Os chanceleres de Sérvia e China, Nikola Selakovich e Wang Yi, respectivamente, tiveram uma conversa telefônica no último sábado, segundo a Sputnik. Yi destacou a prontidão da China em unir forças com a comunidade internacional para resistir ao pensamento da Guerra Fria revivido pelo Ocidente.

O Global Times confirmou que os Y-20 de fato realizaram tal voo. É um novo recorde que uma missão no exterior tenha seis Y-20, e também é muito raro ver tantos Y-20 sendo implantados ao mesmo tempo, disse Fu Qianshao, especialista em aviação militar chinesa.

Também no sábado, o presidente sérvio, Aleksandr Vucic, afirmou que dará detalhes dos supostos sistemas de alcance intermediário nesta semana.

