China está pronta para reforçar parceria de alta tecnologia com a Rússia, diz vice-premiê chinês

Sputnik - Nesta sexta-feira (2), o vice-primeiro-ministro chinês, Hu Chunhua, afirmou que a China está pronta para fortalecer a cooperação com a Rússia em setores tradicionais e novos, incluindo o setor espacial, de aviação e de tecnologia da informação.

Mais cedo, o vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko e seu equivalente chinês, Hu Chunhua, realizaram, por meio de videoconferência, um diálogo no âmbito da comissão russo-chinesa sobre a preparação das reuniões regulares dos chefes de dos países.

Conforme publicou a agência chinesa de notícias Xinhua, o vice-premiê chinês ressaltou a disponibilidade da China para reforçar a dinâmica positiva no desenvolvimento da cooperação russo-chinesa na área comercial e de investimento.

"[Estamos prontos] para desenvolver ativamente a cooperação em novas áreas, como tecnologia da informação, proteção ambiental e construção urbana", disse Hu Chunhua.

O representante disse ainda que a China está disposta a aprofundar a cooperação com a Rússia em áreas tradicionais como agricultura, transportes, aviação e no setor espacial.

"A China está pronta para fazer todos os esforços em conjunto com a Rússia para implementar os resultados das reuniões regulares dos primeiros-ministros dos dois países com base no consenso alcançado pelos líderes das duas nações", acrescentou o funcionário.

O vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko, por sua vez, afirmou que a cooperação entre Pequim e Moscou, em vários campos, vive um bom momento de desenvolvimento. Segundo ele, a Rússia está disposta a reforçar esforços conjuntos com a China para impulsionar a cooperação bilateral e contribuir para o desenvolvimento das relações sino-chinesas.

