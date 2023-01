China está pronta para retomar negociações de exploração de petróleo e gás com as Filipinas, diz Xi

Apoie o 247

PEQUIM, 4 de janeiro (Sputnik) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao seu homólogo filipino, Ferdinand Marcos, nesta quarta-feira (4) que Pequim está pronta para reiniciar as negociações com a nação sobre a exploração conjunta de petróleo e gás offshore.



"A China está pronta para continuar as consultas amistosas com as Filipinas para resolver as disputas marítimas e retomar as negociações sobre exploração de petróleo e gás e reforçar a cooperação na produção de petróleo e gás em territórios incontestados", disse Xi à televisão estatal chinesa.



O presidente Marcos voou para Pequim na terça-feira (3) para uma visita de três dias, mais de seis meses depois que seu antecessor, Rodrigo Duterte, interrompeu as negociações sobre a exploração conjunta de petróleo e gás em junho. As duas nações estão em desacordo sobre reivindicações territoriais rivais no Mar da China Meridional.

